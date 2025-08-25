Топ-менеджеров отправляют на переобучение

На рынке труда Северо-Запада растет спрос на топ-менеджеров для госсектора, тяжелого машиностроения и компаний с многопрофильными активами. При этом, несмотря на высокий уровень откликов, лишь немногие соискатели доходят до оффера. Эксперты объясняют этот парадокс сменой запроса со стороны работодателей. В приоритете теперь управленцы, которые не только успешно адаптировали бизнес под санкции, но и обладают опытом работы с азиатскими рынками. Ключевыми требованиями также стали soft skills: отмечается повышенный спрос на гибких лидеров, способных эффективно управлять командами и интегрировать в бизнес-процессы инструменты искусственного интеллекта.

Бизнесу нужны лидеры, готовые не просто управлять, но и активно участвовать в работе, решать задачи собственноручно

Бизнесу нужны лидеры, готовые не просто управлять, но и активно участвовать в работе, решать задачи собственноручно

Недосчитались в ритейле

Уровень конкуренции по линии высшего менеджмента по СЗФО достиг в этом году 25 активных резюме на вакансию. Для сравнения, в 2024 году эта цифра составляла 21. Как сообщили «Review. Северо-Запад» в hh.ru, чаще всего соискатели откликаются на позиции СЕО (более 70 кандидатов на место по СЗФО). Среди наиболее дефицитных оказалась позиция директора сети магазинов — лишь 2,4 резюме при норме до 8 резюме на место.

За последний год конкуренция выросла еще на позициях «директор по информационным технологиям» (42,5 кандидата на место в 2025 году против 24,5 в прошлом году), «директор по маркетингу и PR» (59,3 соискателей на место против 27,5 в прошлом году), «директор по персоналу» (51,4 против 20,7 в прошлом году). «В отличие от прошлого года, в 2025-м спрос на управленцев в Северо-Западном регионе сильнее всего вырос в госсекторе (+53% новых вакансий), в компаниях, занимающихся многопрофильными активами (+50%) и в тяжелом машиностроении (+47%)»,— комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Ее слова подтверждает статистика Superjob. Как сообщили в пресс-службе компании, в СЗФО сейчас выше всего спрос на топ-менеджеров в строительстве, IT и ритейле. Также в топ-5 входят категории «услуги» и HoReCa.

Тем не менее, как замечает HR-консультант бизнес-школы ИМИСП Анастасия Арифулина, высокая динамика числа резюме практически во всех регионах СЗФО, за исключением Мурманской области, где последние несколько месяцев нет сильного роста резюме, вовсе не означает легкий подбор на открытые вакансии.

«СЗФО демонстрирует профицит управленческих резюме, но при этом нехватку действительно эффективных лидеров. Это значит, что бизнес испытывает трудности с поиском реальных управленцев, которые в турбулентные времена могут справиться с поставленными задачами, а на рынке труда таких специалистов не так уж и много,— делится госпожа Арифулина.— Из-за этого чаще всего рекрутерам приходится пробиваться через большой поток нерелевантных соискателей, а где-то даже переходить на хантинг кандидатов».

В условиях оптимизации

Как считает генеральный директор Roistat Наталия Арсланова, в этом году рынок труда благоприятен для работодателя: прирост вакансий заметно ниже, чем прирост резюме, что разворачивает ситуацию в пользу нанимающих компаний. Однако госпожа Арсланова признает, что наметился дефицит кадров, поскольку управленческие компетенции у менеджеров, особенно среднего звена, «не дотягивают до заявленного уровня».

«Отдельная сложность — наем топов в среднем бизнесе. Кандидаты из крупных компаний, как правило, сосредоточены на высоких стратегических задачах и не всегда готовы включаться в операционную работу. А в среднем бизнесе часто требуется решать оба типа задач. При этом в крупных компаниях сейчас идет оптимизация: не кризисное сокращение, а именно перераспределение ресурсов, в первую очередь в департаментах IT и маркетинга. Мы это наблюдаем по высвобождению кандидатов различного уровня от исполнителей до топ-менеджеров»,— добавляет спикер.

По ее словам, в этом году на рынке труда для топов появились и новые особенности: с развитием ИИ меняются требования к компетенциям, особенно в IT-структурах. Например, функции продакт-менеджера все чаще берут на себя нейросети. У CPO (руководителя, который отвечает за развитие конкретного продукта компании) фокус смещается от продуктовой аналитики к сопровождению проектов, управлению кросс-функциональными командами и умению работать с ИИ.

Как объясняет HR и бизнес-партнер коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова, сейчас рынок переполнен экс-руководителями, проработавшими десятилетия в старых условиях, которые не успели адаптироваться к технологическим требованиям. Наибольший дефицит управленцев сегодня наблюдается в судостроении, нефтегазовой отрасли, автомобилестроении и машиностроении. «Приход ВТБ в судостроение и азиатских компаний в автопром привел к обновлению технологий и подходов к управлению. Новые собственники меняют топ-менеджмент, ставя руководителей с современными знаниями и компетенциями — в том числе в области автоматизации, цифровизации и новейших производственных технологий. Для азиатских компаний важны навыки, адаптированные под их стратегическую модель, а в ряде случаев — знание китайского языка»,— добавляет эксперт.

Усложняет ситуацию с поиском кадров и тот факт, что с рынком СЗФО стали активно конкурировать регионы, считает генеральный продюсер HR-Форума «Персонал Экспо» Ольга Анохина. «Исторически в гонке офферов для топов выигрывает Москва. И если раньше СЗФО был вторым в этом рейтинге, то сегодня многие регионы догнали его предложения по зарплате, что осложняет Северо-Западному региону задачу в конкурентной борьбе за лучших управленцев»,— считает госпожа Анохина.

Адаптация под санкции

При этом зарплаты топ-менеджеров в сравнении с 2024 годом в среднем выросли на 10%. Как отметила в разговоре с «Review. Северо-Запад» госпожа Сахарова, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях топ-менеджеров СЗФО в этом году достигла 140 тыс. рублей.

По данным Superjob, прирост медианной зарплаты за год наиболее заметен в сфере IT (+18%). Доходы топ-менеджмента из этой категории могут составлять 1,7 млн рублей в год без учета бонусов. Сильнее всего, по их данным зарплатные предложения выросли в добывающей отрасли (+67%), где ежемесячный доход оценивается в 200 тыс. рублей, и сельском хозяйстве (+50%) с предлагаемой ежемесячной зарплатой в 150 тыс. рублей.

«Такие крупные хабы, как Санкт-Петербург и Калининград, требуют менеджеров, адаптированных к санкционным реалиям: опыт импортозамещения, работа с азиатскими рынками, знание альтернативных логистических цепочек — это то, что сейчас особенно ценится,— добавляет госпожа Сахарова.— Также с учетом промышленной специфики регионов СЗФО компаниям все больше нужны топ-менеджеры, способные трансформировать старые и иногда даже токсичные практики (например, переход от культуры наказаний к поддержке) и в то же время быть медиаторами между коллективами и верхушкой».

По словам основателя компании «Тренинг-Менеджер Евразия» и бизнес-тренера Ильи Глазырина, судостроительные компании в Санкт-Петербурге готовы платить перспективным руководителям вдвое больше московских окладов за редкие компетенции. В Петербурге генеральные директора крупных компаний получают от 500–700 тыс. до 2–3 млн рублей в месяц. При этом существенная часть — от 30 до 50% их дохода — переменная составляющая в виде бонусов и выплат за выполнение KPI.

«В других регионах Северо-Запада уровень вознаграждений обычно на 20–30% скромнее и колеблется в пределах 400 тыс. — 1,5–2 млн. И верхняя планка встречается крайне редко. Интересно, что Калининградская область — исключение, здесь зарплаты топ-менеджеров лишь на 10–15% уступают питерским. Финансовые и коммерческие директора в Северной столице могут рассчитывать на 400 тыс. — 1 млн рублей плюс 20–40% бонусов. А их коллеги в других городах СЗФО получают 300–800 тыс. с аналогичными премиальными. Руководители по развитию, маркетингу и технические директора в Петербурге зарабатывают 350–900 тыс. а в регионах — 250–700 тыс. HR-директорам компании предлагают 300–700 тыс. в Северной столице и 220–550 тыс. в других субъектах федерального округа»,— рассказывает господин Глазырин.

Эксперты также отмечают, что компании рассматривают управленцев в компетенции «играющего тренера». То есть бизнесу нужны лидеры, готовые не просто управлять, но и активно участвовать в работе, собственноручно решать задачи. В качестве примера госпожа Арифулина приводит недавний поиск руководителя складской логистики, к которому предъявляли требования не только стратегически переделать всю систему логистики, но еще при необходимости «принять товар за кладовщика».

Несомненным трендом 2025 года опрошенные «Review. Северо-Запад» эксперты называют использование ИИ: растет спрос на цифровых, этически ответственных лидеров. Наличие опыта использования ИИ-помощников становится все большим must have для управленческих позиций.

Уступки на гибрид

Примечательно, что при этом работодатели стали чаще предоставлять топ-менеджерам гибкий график. «Гибридная работа для топов становится все более широкой практикой. Так, если раньше топ должен был все время находиться офлайн в связке с командой, то теперь две трети компаний предлагают гибридный формат. Для топ-менеджеров это означает управление распределенными командами и адаптацию политик под локальные рынки»,— добавляет госпожа Сахарова.

Впрочем, как отмечает директор по программам организационного развития «Рексофта» Фаина Лернер, по их оценкам, топ-менеджеров даже тех компаний, где сотрудники работают удаленно, хотят видеть в офисе три-четыре раза в неделю. «Соотношение вакансий топов в СЗФО и Москвы можно оценить как 20 на 80,— добавляет госпожа Лернер.— Петербургские вакансии больше подразумевают функционально-управленческие роли. В регионе существенно меньше вакансий, заточенных на стратегический функционал. После некоторого затишья или даже падения спроса виден некоторый тренд на рост управленческих вакансий. При этом работодателей интересуют опыт проведения оптимизаций и навыки работы с операционной эффективностью. Также востребованы практический опыт, умение работать руками в своем направлении и навыки антикризисного управления».

Как замечают в hh.ru, чаще вместо стандартных опций (ДМС, фитнес и др.) местные компании предлагают релокацию с предоставлением жилья (актуально для Мурманской и Архангельской областей, Коми и НАО). В качестве дополнительных опций для топ-менеджеров рассматривают также образовательные программы для детей внутри отрасли.

Ксения Ахметжанова