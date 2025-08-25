Российская скейтбордистка стала победительницей фестиваля Grand Skate Tour

24 августа в Москве завершился международный фестиваль Grand Skate Tour 2025. В нем приняли участие более 250 спортсменов из 64 стран.

В женской категории победительницей стала российская скейтбордистка Татьяна Стырова. За своей выступление она набрала 65,20 балла. Второе место заняла россиянка Мария Ожигова (64,93), третье — колумбийка Жасмин Альварес (63,50).

У мужчин победу одержал франко-американский спортсмен Джулиан Аглиарди (181,00). Перуанец Анджело Каро стал серебряным призером (171,67). Тройку лучших замкнул финалист парижской Олимпиады аргентинец Матиас Дель Олио (157,33).

Grand Skate Tour 2025 проходил с 14 по 24 августа в московском парке «Ходынское поле». Фестиваль объединяет любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга.

Арнольд Кабанов