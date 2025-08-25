От общего к частному

В России четвертый год подряд растет спрос на частные школы. По данным Минпросвещения, в негосударственных образовательных учреждениях на конец прошлого учебного года обучались почти 215 тыс. детей. Для сравнения, в 2023-м таких было 206 тыс., а за восемь лет число учеников в частных заведениях увеличилось вдвое. Почему россияне все больше доверяют негосударственному образованию? И как этот рынок развивается в Москве? Расскажет Леонид Пастернак.

Но это совсем не значит, что попасть в частный центр образования проще, чем в ведущий государственный лицей или гимназию, отмечает директор частной школы «Карьера» Карина Чернякова: «Есть целые параллели, в которые набор уже закрыт, только записываем в лист ожидания, если вдруг кто-то куда-то переедет. Разброс цен достаточно большой. Есть дешевые школы — в районе 30-40 тыс. руб. Это, как правило, православные. Предел очень высокий, есть учебные заведения, где стоимость обучения в месяц составляет 120 тыс. в месяц. Если про мою школу говорить, то у нас параллель делится по гомогенным группам, где учатся дети с одним уровнем владения языком, это улучшает качество обучения. А так в каждой школе есть своя специфика».

Образовательный процесс в частной школе кардинально отличается от традиционного подхода государственных учреждений, говорит создатель частной «Школы жизни» Ян Палтис: «У нас все-таки есть возможность более индивидуально подойти к ребенку, дополнительно позаниматься, другого педагога поставить, если где-то что-то не клеится. В классах обучаются до 12 человек, в среднем их восемь, это совершенно другие условия работы для педагога. Стоимость обучения в месяц — 108 тыс. руб. Школьной формы нет. Мы собрались с детьми и родителями и сами на себе попробовали, насколько это удобно, учитывая то, что ребенок проводит в школе в среднем семь-восемь часов в день. Оказалось, что им лучше находиться во время учебного процесса в комфортной одежде, нежели в форме».

Согласно действующим правилам, частные школы, как и муниципальные, выполняют требования Закона об образовании и работают по утвержденным стандартам Минпросвещения, в том числе и в формате ЕГЭ. Иногда ребенок нуждается в особом подходе к обучению, объясняет заслуженный учитель и академик Российской академии образования Евгений Ямбург. И тогда на помощь таким детям приходят именно частные образовательные центры, поясняет собеседник “Ъ FM”: «Качество образования не зависит от формы собственности. Частная школа может быть замечательной, государственная — плохой, и наоборот. Например, для детей с проблемами развития, конечно, лучше, когда в классе не 35 человек, а 12, и есть индивидуальный подход. С другой стороны, родители платят деньги, их убеждают, что в частных школах все замечательно, но выясняется, что обучение там некачественное. В образовании нужен и пряник, и кнут».

Среди специализаций негосударственных учреждений иностранные языки — примерно половина от доли столичных центров образования, научно-математическая — около 20%, и гуманитарная — почти 30%. Наиболее популярны некоммерческие образовательные учреждения в Москве. В них учится около 5% московских школьников. В лидерах также Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодарский край и Чечня. Однако в этих регионах число учащихся в частных школах не превышает 3%.

