Уралец, перерезавший горло родственнице, признан невменяемым

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал 37-летнего жителя Свердловской области, обвиняемого в убийстве 30-летней женщины в микрорайоне Эльмаш, невменяемым. Он был освобожден от уголовного преследования по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе судов Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», тело потерпевшей с перерезанным горлом было найдено в ноябре прошлого года во дворе дома №106 на улице Красных Командиров. Следствием установлено, что к преступлению причастен бывший супруг сестры погибшей. Отмечается, что мужчина испытывал к бывшей родственнице сильную личную неприязнь.

По версии следствия, злоумышленник подкараулил потерпевшую, зашел с ней в арку дома и нанес ей несколько ударов бытовым ножом. Девушка скончалась на месте. По информации МВД, при задержании, он заявил, что действовал под влиянием «голосов в голове» и возможно, находился состоянии алкогольной отмены. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд квалифицировал его действия как убийство, однако освободил от уголовной ответственности по состоянию здоровья.

«Постановлением суда ему назначены принудительные меры медицинского характера»,— говорится в сообщении. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Полина Бабинцева