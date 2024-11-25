В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве на Эльмаше

В Екатеринбурге задержали 37-летнего ранее судимого подозреваемого в убийстве между домами по ул. Красных Командиров и ул. Таганской, сообщили в пресс-службе СУ СКР Свердловской области. Тело 30-летней убитой обнаружили 23 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Задержанный зарегистрирован в Екатеринбурге, но фактически проживал в селе Косулино в Белоярском районе. Убитая проживала также в Белоярском районе, в день инцидента она приехала к родственнице в Екатеринбург. Подозреваемый подкараулил ее и вместе с ней зашел в арку дома, а затем нанес ей удары бытовым ножом, она скончалась на месте.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшая была сестрой бывшей супруги задержанного. «Лежавшую на земле девушку злоумышленник приподнял за волосы и держал её, когда она уже не подавала признаков жизни. С места ЧП предполагаемый душегуб ретировался на легковом автомобиле Skoda»,— рассказал полковник Горелых.

Подозреваемый после произошедшего уехал из Екатеринбурга, но его удалось найти. Сейчас с ним проводят следственные действия. Нож, которым предположительно было совершено преступление, был обнаружен в лесном массиве, место указал задержанный. Он находится в камере ИВС и сознался в совершении преступления. По информации МВД, им руководили «голоса в голове» и возможное состояние алкогольной отмены.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая, психолого-психиатрическая, судебно-медицинская. Следователи проводят необходимые действия, опрашивают свидетелей, осматривают место происшествия и изучают вещественные доказательства.

Анна Капустина