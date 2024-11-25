Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве на Эльмаше

В Екатеринбурге задержали 37-летнего ранее судимого подозреваемого в убийстве между домами по ул. Красных Командиров и ул. Таганской, сообщили в пресс-службе СУ СКР Свердловской области. Тело 30-летней убитой обнаружили 23 ноября.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Задержанный зарегистрирован в Екатеринбурге, но фактически проживал в селе Косулино в Белоярском районе. Убитая проживала также в Белоярском районе, в день инцидента она приехала к родственнице в Екатеринбург. Подозреваемый подкараулил ее и вместе с ней зашел в арку дома, а затем нанес ей удары бытовым ножом, она скончалась на месте.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшая была сестрой бывшей супруги задержанного. «Лежавшую на земле девушку злоумышленник приподнял за волосы и держал её, когда она уже не подавала признаков жизни. С места ЧП предполагаемый душегуб ретировался на легковом автомобиле Skoda»,— рассказал полковник Горелых.

Подозреваемый после произошедшего уехал из Екатеринбурга, но его удалось найти. Сейчас с ним проводят следственные действия. Нож, которым предположительно было совершено преступление, был обнаружен в лесном массиве, место указал задержанный. Он находится в камере ИВС и сознался в совершении преступления. По информации МВД, им руководили «голоса в голове» и возможное состояние алкогольной отмены.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая, психолого-психиатрическая, судебно-медицинская. Следователи проводят необходимые действия, опрашивают свидетелей, осматривают место происшествия и изучают вещественные доказательства.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...