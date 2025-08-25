В Ярославле перевозчик заплатил 1,8 млн рублей за массовое ДТП с автобусом

В Ярославле судебные приставы помогли местной жительнице взыскать с транспортной компании ущерб в размере 1,8 млн руб., причиненный в результате столкновения с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

В ведомстве рассказали, что водитель компании, управляя автобусом, не уступил дорогу автомобилю и совершил массовое ДТП. В аварии пострадали три транспортных средства. Собственница одного из авто обратилась в суд с иском о взыскании с компании 1,8 млн руб. стоимости восстановительного ремонта.

«Судебный пристав, установив наличие расчетных счетов организации, обратил взыскание на денежные средства, в рамках которых сумма задолженности взыскана в полном объеме»,— сообщили в ведомстве.

По данным портала Yarnews, речь идет об аварии на улице Угличской, произошедшей в апреле 2024 года. Красноперекопский районный суд сообщал, что автобус при перестроении не уступил дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser, который в результате столкновения въехал в машину Mazda. Последняя впоследствии столкнулась с автомобилем LADA Vesta. С иском обращалась собственница Toyota Land Cruiser, ремонт ее авто обошелся в 2,1 млн руб., из которых 400 тыс. руб. выплатила страховая компания.

Алла Чижова