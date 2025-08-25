Прокуратура Финляндии запросила 2,5 года тюрьмы для членов экипажа Eagle S

Прокуратура Финляндии потребовала арестовать на два года и шесть месяцев капитана нефтяного танкера Eagle S, а также двух его помощников. Об этом сообщает Yle. Фигурантам предъявлены обвинения по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе в декабре 2024 года.

Сторона обвинения утверждает, что танкер умышленно тащил якорь по морскому дну примерно 90 км. Из-за этого были повреждены пять телекоммуникационных линий, связывающих Финляндию и Эстонию, в том числе EstLink 2. Члены экипажа отрицают обвинения.

Финская прокуратура оценила ущерб минимум в €60 млн. В суде также будут рассматривать требования о компенсации. Судебный процесс начался 25 августа в окружном суде Хельсинки.

Электрокабель EstLink 2 был поврежден в конце декабря 2024 года. Правоохранительные органы не смогли собрать достаточно доказательств того, что это была диверсия, и 2 марта освободили задержанный танкер Eagle S. Однако члены экипажа все еще находятся под следствием и должны оставаться в Финляндии.