Владелец судна с островов Кука возместил ущерб за повреждение причала в Приморске

Иностранный судовладелец возместил ущерб, причиненный вследствие навала нефтетанкера Cindy под флагом Островов Кука на причальную стенку в порту Приморска. О взыскании долга 25 августа сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области.

Ранее в Выборгское районное отделение УФССП поступил исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти, об обеспечительных мерах в виде ареста морского судна. Суд принял предварительные меры обеспечения имущественных интересов по ходатайству собственника порта.

После фактического возмещения причиненных убытков арест с судна был снят. Капитану морского порта выдали разрешение выпустить танкер, который отправится к месту приписки.

«Ъ-СПб» писал, что инцидент с иностранным судном в порту Приморска произошел в середине марта. Размер ущерба из-за повреждения причала оценили в сумму более 587 млн рублей. После этого нефтетанкер Cindy c Островов Кука был арестован и все это время находился в порту.