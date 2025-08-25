Владелец судна с островов Кука возместил ущерб за повреждение причала в Приморске
Иностранный судовладелец возместил ущерб, причиненный вследствие навала нефтетанкера Cindy под флагом Островов Кука на причальную стенку в порту Приморска. О взыскании долга 25 августа сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Ранее в Выборгское районное отделение УФССП поступил исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти, об обеспечительных мерах в виде ареста морского судна. Суд принял предварительные меры обеспечения имущественных интересов по ходатайству собственника порта.
После фактического возмещения причиненных убытков арест с судна был снят. Капитану морского порта выдали разрешение выпустить танкер, который отправится к месту приписки.
«Ъ-СПб» писал, что инцидент с иностранным судном в порту Приморска произошел в середине марта. Размер ущерба из-за повреждения причала оценили в сумму более 587 млн рублей. После этого нефтетанкер Cindy c Островов Кука был арестован и все это время находился в порту.