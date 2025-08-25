The Mirror: самолет Air India упал из-за протечки в туалете

Причиной катастрофы Boeing Dreamliner авиакомпании Air India 12 июня стала не ошибка пилота, а протечка. Об этом The Mirror заявил эксперт в области авиации Майк Эндрюс.

Обломки самолета Boeing Dreamliner авиакомпании Air India, Ахмадабад, 12 июня

Фото: Amit Dave / Reuters Обломки самолета Boeing Dreamliner авиакомпании Air India, Ахмадабад, 12 июня

Фото: Amit Dave / Reuters

Лайнер, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, упал через 30 секунд после взлета. В катастрофе погибли более 270 человек. Один из пассажиров рейса выжил.

Следователи почти сразу начали рассматривать ошибку пилота в качестве причины случившегося. Более того, появилась информация, что один из пилотов нарочно отключил подачу горючего в двигатели.

Однако, по мнению американского эксперта, следствие не нашло достаточных доказательств того, что катастрофа произошла из-за действий пилотов. Зато, утверждает он, у него есть основания полагать, что причиной стала протечка воды в туалете. Она могла «закоротить», что, по словам господина Эндрюса, и привело к прекращению подачи электричества к двигателям.

Эта версия поддерживается, по словам эксперта, показаниями четырех источников. Кроме того, он обращает внимание на предупреждение Федерального управления гражданской авиации США о таком риске за несколько дней до трагедии.

Теория господина Эндрюса повторяет высказанную ранее версию британского эксперта Ричарда Годфри, которую распространил Financial Express. Срабатывание аварийной турбины за пару секунд до отключения двигателей свидетельствует, по мнению эксперта, о серьезном сбое в электронике. Причиной такого сбоя господин Годфри также считает попадание в систему воды.

Представители Air India и Boeing пока не прокомментировали публикацию The Mirror.

Андрей Келекеев