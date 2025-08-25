Долг челнинского «Булгарпиво» по налогам составил 123 млн рублей

Долг челнинского ОАО «Булгарпиво» по налогам составил 123,2 млн руб. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник налоговой инспекции Набережных Челнов Диана Сагетдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долг ОАО «Булгарпиво» по налогам составил 123 млн рублей

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Долг ОАО «Булгарпиво» по налогам составил 123 млн рублей

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По словам спикера, крупнейшая задолженность в городе зафиксирована у структур бизнесмена Тагира Сунгатуллина. Его компании — АО «Трест Камдорстрой», АО «Мостоотряд № 113» и ЗАО «Камдорстрой Автобаза48» — должны более 260 млн руб. В перечень систематических должников также впервые вошел агрохолдинг «Агросила» Ильшата Фардиева — долг составил 44,3 млн руб.

Общая сумма налоговой задолженности в Набережных Челнах на 1 июля 2025 года достигла 1,08 млрд руб., из которых 168 млн руб. приходится на городской бюджет.

С начала года в бюджеты всех уровней с территории города поступило почти 42 млрд руб., во внебюджетные фонды — 25 млрд руб. По итогам проверок дополнительно начислено 290 млн руб., взыскано 350 млн руб.

В марте 2025 года сообщалось, что пивоваренная компания «Балтика» не смогла договориться о покупке двух региональных заводов — чебоксарского «Букета Чувашии» и челнинского «Булгарпиво». Стороны не сошлись в цене: общая сумма сделки оценивалась в 2,7 млрд руб. По данным Ъ, интерес «Балтики» был связан прежде всего с мощностями по переработке солода.

Анар Зейналов