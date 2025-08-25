Мобилизованный югорчанин вернулся в Россию после двух лет украинского плена

Жителя Октябрьского района (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) вернули из украинского плена в результате российско-украинского обмена пленными 146 на 146, передает портал 86.ru. Обмен произошел 24 августа.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова, югорчанин оказался на специальной военной операции (СВО) после мобилизации в 2022 году. Позднее он попал в плен, в котором находился два года. После обмена вместе с другими российскими военнослужащими его направили в Беларусь для оказания медицинской и психологической помощи.

Напомним, в апреле два жителя Югры вернулись в РФ после обмена военнопленными между Украиной и Россией. Тогда из плена вернулись суммарно 246 российских военнослужащих.

Ирина Пичурина