ФАС признала ненадлежащей рекламу маркетплейса «Сравни.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей телерекламу вклада «Сравни.ру». ФАС возбудила в отношении маркетплейса дело и выдала предписание о прекращении нарушения. «Сравни.ру» грозит штраф.

По данным ФАС, в видеоролике были представлены «привлекательные сведения» об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых. Однако другая информация о существенных условиях получения услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени.

Подобные действия могут вводить потребителей в заблуждение, отметил регулятор.

В июле управление ФАС по Санкт-Петербургу оштрафовало «Сравни.Ру» за нарушение закона о рекламе на 300 тыс. руб. Прчиной стала рассылка рекламных сообщений об услугах страхования.