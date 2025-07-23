УФАС по Петербург оштрафовало сервис «Сравни.Ру» на 300 тыс. рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало ООО «Сравни.Ру» за нарушение закона о рекламе. Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания рассылала рекламные сообщения об услугах страхования. Они не содержали сведения о лице, которое оказывает финансовую услугу. К тому же «Сравни.Ру» распространял информационные сообщения без согласия абонента.

Рассылку компании в УФАС признали ненадлежащей. Нарушение закона о рекламе влечет наложение административного штафа. В этом случае его сумма составила 300 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что желавший сэкономить на лечении зубов петербуржец пожаловался на клинику в УФАС.

Татьяна Титаева