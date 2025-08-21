Россия передала Украине трех детей при посредничестве Катара

При посредничестве Катара российская сторона передала Украине трех детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в ближайшее время дети воссоединяться со своими семьями.

«Два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка»,— рассказала госпожа Львова-Белова(цитата по ТАСС). Она добавила, что Россия также содействовала в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью.

По словам омбудсмена, ее аппарат продолжает работу по воссоединению детей со своими семьями как в России, так и на Украине и в третьих странах. Работа ведется по поручению президента Владимира Путина, подчеркнула госпожа Львова-Белова.