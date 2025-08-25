Теплоэнергетики проведут заключительные гидравлические испытания в Петербурге

На текущей рабочей неделе, с 25 по 29 августа, теплоэнергетики запланировали проведение семи заключительных гидравлических испытаний в пяти районах Петербурга и в Ленинградской области. Трубопроводы испытают на плотность и прочность в преддверии нового отопительного сезона, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

В частности, специалисты АО «ТЭК СПб» испытает распределительные и внутриквартальные сети в Гатчинском районе Ленинградской области.

В свою очередь, ООО «Петербургтеплоэнерго» проведет пять испытаний в Центральном, Петроградском, Курортном и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, а ООО «Теплоэнерго» — одно испытание в Приморском районе города.

Напомним, что на период проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в сетях снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе теплоэнергетики провели гидравлические испытания в трех районах Петербурга.

Андрей Цедрик