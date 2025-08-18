Испытания теплосетей на этой рабочей неделе пройдут в трех районах Петербурга

На текущей рабочей неделе, с 18 по 24 августа, теплоэнергетики запланировали проведение четырех гидравлических испытаний в Петербурге. В преддверии нового отопительного сезона трубопроводы проверят в трех районах города, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

Специалисты АО «ТЭК СПб» в среду, 20 августа, испытают одну магистральную сеть в Приморском районе.

В свою очередь, ООО «Петербургтеплоэнерго» проведет три гидравлических испытания в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга.

Напомним, что на период проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в сетях снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой рабочей неделе 11 по 15 августа теплоэнергетики проведут испытания в девяти районах Петербурга.

Андрей Цедрик