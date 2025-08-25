Провинившихся британцев хотят лишать походов в паб и на футбол

Правительство Великобритании готовит самую значительную реформу системы наказаний в Англии и Уэльсе за последние три десятка лет. Пытаясь снизить загруженность тюрем, власти готовы заменить малые тюремные сроки на альтернативные способы наказания. Среди них — запрет на посещение пабов, концертов и футбольных матчей.

Еще одним важным изменением станет введение системы начисления условных баллов за примерное поведение, которые помогут заключенному выйти из тюрьмы раньше срока. Осужденные смогут оказаться на свободе, отбыв от трети до половины срока, сообщает The Guardian. При этом наиболее опасные преступники не станут участниками этой системы поощрения.

Британские власти вынуждены искать способы освобождения преступников раньше срока из-за острой нехватки мест в тюрьмах. Еще в начале текущего года сообщалось, что в тюрьмах страны осталось всего 800 свободных мест. В сентябре 2024 года британские власти пошли на резкое сокращение численности заключенных, отпустив из тюрем тех, кто совершил ненасильственные преступления и отсидел уже 40% срока. Однако эта мера не принесла желаемого эффекта. В целом в планах правительства строительство новых тюрем на 14 тыс. заключенных к 2031 году.

Кирилл Сарханянц