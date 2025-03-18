В тюрьмах Британии осталось 800 свободных мест

Новым британским заключенным в ближайшие недели придется отбывать сроки в изоляторах временного содержания, так как в тюрьмах страны осталось всего 800 свободных мест. Как сообщает Sky News, временное размещение заключенных в ИВС предусмотрено соглашением службы исполнения наказаний с Национальным советом начальников полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас в британских тюрьмах 87 556 заключенных. Оставшиеся свободные места закончатся быстро, ожидают власти, поэтому есть экстренная необходимость использования хотя бы в течение нескольких недель оборудованных соответствующим образом помещений, какими являются ИВС.

Изначально соглашение, названное «Операция "Защита"», было подписано между ведомствами в 2006 году с целью экстренного решения проблемы переполненности тюрем. В последний раз оно применялось в мае 2024 года. В сентябре 2024 года британские власти пошли на резкое сокращение численности заключенных, отпустив из тюрем тех, кто совершил ненасильственные преступления и отсидел уже 40% срока. Однако эта мера не принесла желаемого эффекта. В целом в планах правительства строительство новых тюрем на 14 тыс. заключенных к 2031 году.

Алена Миклашевская