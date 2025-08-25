Алексей Беляев сохранил пост гендиректора СЭГЗ

Алексей Беляев остался в должности генерального директора АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ), сообщили в пресс-службе предприятия. Внеочередное собрание акционеров, на котором должны были рассмотреть вопрос о досрочном прекращении его полномочий, признано несостоявшимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СЭГЗ Фото: пресс-служба СЭГЗ

По данным регистратора общества Вячеслава Замараева, на собрании 20 августа было зарегистрировано 70,6 тыс. голосов, что составляет 27,7% от общего числа голосующих акций. Этого недостаточно для обеспечения кворума ни по одному из вопросов. Кроме того, добавил регистратор, поступило определение Арбитражного суда Удмуртии о запрете, в частности, принимать решения по досрочному прекращению полномочий господина Беляева и избранию нового гендиректора.

«Ввиду этого общее собрание акционеров признается не состоявшимся. Таким образом, сообщаем, что на сегодняшний день гендиректором АО “СЭГЗ” остается <...> Беляев Алексей Александрович»,— рассказала председатель совета директоров предприятия Вероника Кожокарь.

Напомним, в июне «Технодинамика» (владеет блокирующим пакетом акций АО «СЭГЗ» в размере 25,5%) обратилась с требованием созвать внеочередное общее собрание акционеров сарапульского завода для рассмотрения четырех вопросов, один из которых касался досрочного прекращения полномочий Алексея Беляева. Холдинг выдвинул кандидатом на пост руководителя СЭГЗ бывшего гендиректора Корпорации развития Приморского края Заирбека Юсупова.

Тогда к делу подключился глава Удмуртии Александр Бречалов — была организована совместная встреча с господином Беляевым и гендиректором холдинга Игорем Насенковым. По словам руководителя СЭГЗ, замечания к работе коллектива и руководства сарапульского предприятия отсутствовали.

Алексей Беляев является генеральным директором СЭГЗ с 2019 года. В мае 2024 года он был переизбран руководителем предприятия еще на пять лет.