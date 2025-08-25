Ярославский водитель оказался в реанимации после ДТП на трассе

На трассе Р-132 в Угличском округе произошло ДТП, в результате которого 37-летний водитель легкового автомобиля был госпитализирован. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла на 1468-м км трассы 24 августа в 17:48. Участниками аварии стали Lada Largus и «ГАЗ». Пострадал водитель легковой машины, его увезли с тяжелыми травмами в реанимационное отделение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова