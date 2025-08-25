Пропавшие на Курильских островах туристы из Санкт-Петербурга найдены живыми

Спасателям удалось обнаружить группу из десяти туристов, включая четверых петербуржцев, которые потерялись на курильском острове Итуруп. Об успешной операции по их спасению сообщил в своем Telegram-канале глава Курильского муниципального округа Константин Истомин.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В ближайшее время членов туристической группы доставят на вертолете МЧС в город Курильск. Господин Истомин опубликовал видео, где один из спасенных туристов рассказывает подробности случившегося — по его словам, группа сбилась с маршрута из-за сильного тумана и по ошибке направилась к Тихому океану. В течение нескольких дней они шли под проливным дождем и не могли развести сигнальный костер.

«Ъ-СПб» писал, что туристы пропали на острове Итуруп в районе вулкана Барановского. Группа на была зарегистрирована в МЧС. Связь с людьми оборвалась вечером 23 августа.

Андрей Цедрик