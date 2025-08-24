Четыре петербуржца пропали в районе вулкана Барановского на острове Итуруп

Группа из десяти человек, которая не была официально зарегистрирована, пропала в районе вулкана Барановского на острове Итуруп. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин.

В настоящее время информации о местонахождении пропавших, среди которых четверо петербуржцев, нет. Предположительно, они могли сбиться с маршрута из-за сильного тумана. В поисках туристов участвуют военные, сотрудники МЧС и местные власти.

На текущий момент поисковые работы приостановлены из-за наступления ночи. Мероприятия возобновят утром 25 августа. В случае ухудшения погоды планируют задействовать вертолет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала текущего года на территории Ленинградской области потерялся 301 человек, включая шестерых детей.

Андрей Маркелов