В России начали продавать пиво из Северной Кореи

В середине августа в России поступило в продажу произведенное в КНДР пиво Tumangang 11. Об этом сообщил «РБК Вино» директор компании-импортера из Владивостока «Восток-Энергия» Станислав Бусик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Северокорейское пиво уже доступно в Дальневосточном федеральном округе и Якутии. Ведутся продажи в торговые сети и магазины Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа, «где уже была выстроена дистрибуция и партнерские каналы», уточнил господин Бусик. В планах компании — вывести продукт на рынки Сибири, центральной России и юга страны.

По оценке «Восток-Энергии», в рознице стоимость бутылки 0,5 л такого пива составляет около 160 руб.

Компания в апреле опубликовала декларацию соответствия на ввоз пива из КНДР. Импортер завозит светлый лагер и темный стаут, изготовленные Rason Ryongson General Processing Factory. Она находится в городе Расон на границе с Россией и Китаем.

В декабре 2024 года северокорейская Naegohyang подала заявку в Роспатент на регистрацию своих брендов. Эта компания производит спортивный инвентарь, одежду, средства гигиены, табачные изделия и в том числе соджу — корейский алкогольный напиток.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Корейское соджу к русскому столу».