Из плена возвращается ярославский военнослужащий

В рамках последнего обмена военнопленными между Россией и Украиной домой возвращается военнослужащий из Ярославской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил региональный омбудсмен Сергей Бабуркин.

«Ъ» сообщал, что 24 августа стороны передали друг другу по 146 военнослужащих. В настоящее время возвращенные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

Как пояснил «Ъ-Ярославль» господин Бабуркин, среди возвращенных есть житель региона, мобилизованный в 2022 году. Военнослужащий, находясь в Белоруссии, позвонил матери.

Алла Чижова