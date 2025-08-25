«КамАЗ» не стал переходить на трехдневную рабочую неделю

Руководство ПАО «КамАЗ» отменило приказ о введении с сентября 2025 года трехдневной рабочей недели, сообщила пресс-служба автопроизводителя. Основные подразделения компании, связанные с производством грузовиков, продолжат трудиться в текущем режиме.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «КамАЗ» отказался от перехода на трехдневную рабочую неделю

Решение было принято на заседании финансового комитета под руководством гендиректора Сергея Когогина. В компании отметили, что ситуация на рынке тяжелых грузовиков по-прежнему остается «напряженной»: в июле он сократился почти на 60%.

По данным «КамАЗа», негативное влияние оказывают значительные складские запасы импортной техники — около 20 тыс. автомобилей, а также более 10 тыс. грузовиков, накопленных лизинговыми компаниями. Вместе с тем в пресс-службе отметили стабилизацию на низком уровне и рост рыночной доли компании. В октябре загрузка производства, как ожидается, вырастет.

В июле 2025 года «КамАЗ» сообщил о переводе с 1 августа части подразделений на четырехдневную рабочую неделю из-за падения рынка грузовой техники почти на 60%. Тогда на предприятии объясняли ситуацию высокой ключевой ставкой Центробанка и избыточными поставками иностранной техники.

Анар Зейналов