Бывшего главу татарстанского отделения «Справедливой России» Рушанию Бильгильдееву отпустили из-под домашнего ареста. Такое решение принял Вахитовский райсуд Казани, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба отделения «Справедливой России» в Татарстане Фото: Пресс-служба отделения «Справедливой России» в Татарстане

Отмечается, что у обвиняемой истек срок домашнего ареста. И его не стали продлевать. Сейчас в отношении нее действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ей нельзя покидать Татарстан и общаться с потерпевшими и свидетелями по ее делу.

Напомним, госпожа Бильгильдеева проходит по делу о мошенничестве. Ее обвинили в хищении средств клиентов принадлежавшего ей агентства недвижимости «Пассаж». Согласно материалам дела, обвиняемая обещала им провести инженерные коммуникации в коттеджные поселки, но не выполнила свои обязательства. Отмечалось, что она нанесла ущерб 132 гражданам более чем на 36,7 млн руб.

Кроме того, ее обвиняют в хищении свыше полумиллиона руб. у директора некоего ООО. Следствие полагает, что госпожа Бильгильдеева от имени татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ» обещала перевести многоквартирные дома под управление ООО, но в итоге деньги присвоила.

"Ъ-Казань"