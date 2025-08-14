Микрокредитную организацию на Урале оштрафовали за 500 звонков мужу должницы

За двое суток сотрудники микрокредитной компании 506 раз звонили жителю Свердловской области с требованием погасить долг, который брала его супруга, сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону. Приставы оштрафовали на 50 тыс. руб. ООО МК «Диджитал Мани».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Супруг не заключал никаких договоров с компанией, но ему поступали звонки. Жене чаще отправляли SMS — в одной из них было написано: «Ну как, у мужа дела идут лучше? Ты, наверное, надеешься, что он тебе поможет?». Сотрудники также отказывались назвать наименование организации и предлагали его угадать через загадки.

Супружеская пара обратилась к судебным приставам. В ходе проверки сотрудники ФССП установили, что микрокредитная компания нарушила законодательство по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, был составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО МК «Диджитал Мани». Штраф был погашен в полном объеме.

Напомним, зимой в Свердловской области микрокредитную компанию «Веритас» оштрафовали на 50 тыс. руб. за назойливые звонки должнику — за день могло поступить до 22 вызовов.

Ирина Пичурина