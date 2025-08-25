Курс Ethereum обновил рекорд

Курс эфира (Ethereum, ЕТН) на выходных установил новый рекорд, преодолев уровень $4950. Предыдущий all time high пришелся на ноябрь 2021 года, когда цена криптовалюты достигала $4866.

В рамках последующей коррекции эфир подешевел более чем на 7%. По состоянию на 12:15 мск он торгуется ниже $4,6 тыс., следует из данных CoinMarketCap.

С начала года стоимость Ethereum прибавила более 40%. В середине августа курс ЕТН превысил $4,7 тыс. Основной причиной роста котировок ЕТН стала активная покупка валюты институциональными инвесторами, включая сделки через ЕТF. Резкий рост цены произошел после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. 22 августа он сообщил о возникших рисках для американского рынка труда, что может потребовать корректировки денежно-кредитной политики.

Подробности — в материале «Ъ» «В эфире одни рекорды».