В эфире одни рекорды

Курс эфира (ЕТН) уверенно превысил уровень $4,7 тыс., приблизившись еще на один шаг к достижению исторического максимума, зафиксированного еще в 2021 году. Основной причиной роста котировок ЕТН стала активная покупка валюты институциональными инвесторами, включая сделки через ЕТF. Кроме того, действия американских властей также поддерживают интерес к криптовалютам. Тем не менее приближение к уровню $5 тыс. может спровоцировать фиксацию прибыли инвесторами и откат котировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

13 августа курс эфира впервые за четыре года превысил уровень $4,7 тыс., приблизившись к историческому рекорду. Согласно данным Сoinmarketcap.com, к 21:00 стоимость второй по популярности криптовалюты достигла отметки $4747 — максимума с 1 декабря 2021 года. За день валюта подорожала более чем на 6%, за два дня — более чем на 11%. При этом за прошлую неделю стоимость эфира выросла на 20% и превысила уровень $4,3 тыс. (см. “Ъ” от 10 августа).

При этом динамика биткойна, ведущей криптовалюты, отстает по темпам роста. За день его стоимость выросла менее чем на 2%, оставшись ниже $122 тыс. При этом его доля в криптовалютном рынке опустилась ниже 59% ($2,4 трлн), тогда как доля эфира приблизилась к 14% ($570 млрд).

Во многом рост котировок эфира вызван крупными закупками валюты институциональными инвесторами, указывает главный аналитик Cryptorg Андрей Подолян. Активным приобретателем валюты является американская компания BitMine Immersion, в активе которой уже около 1,2 млн ЕТН общей стоимостью примерно $4,8 млрд, указывает эксперт. Эфир также активно скупают SharpLink ($940 млн) и Bit Digital (более $560 млн).

И со временем объемы закупок эфира крупными инвесторами будут только увеличиваться. ЕТН привлекает «институционалов» «не только высоким потенциалом роста, но и ограниченным предложением, а система смарт-контрактов и независимость от каких-либо органов власти создают реальную ценность валюты», объясняет директор по коммуникациям криптобиржи Exmo.me Михаил Смирнов. За последний месяц крупные криптоинвесторы и корпорации вложили в эфир более $4 млрд. «Тренд на ETH-казначейство со стороны крупных инвесторов уже сформировал целую нишу на рынке»,— считает господин Подолян. Еще одна причина подорожания эфира — поступление капитала в ETH ETF. Согласно данным Сoinmarketcap.com, с начала августа чистый приток в эти фонды достиг $1,72 млрд, тогда как из BTC ETF был зафиксирован отток (более $300 млн). «Приток средств через ETF-фонды усилил ликвидность и поддержал восходящий тренд»,— отмечает Михаил Смирнов.

Рост котировок ЕТН был поддержан и позитивным новостным фоном. За последнее время одним из самых значимых событий стало подписание президентом США Дональдом Трампом указа, который открывает потенциальную возможность размещать пенсионные средств в криптовалютах. Криптоинвесторов также поддерживают намерения Белого дома снизить базовую ставку, считает господин Смирнов. «Снижение ставок повышает аппетит к риску, а регуляторная ясность и возможность включать криптовалюту в пенсионные портфели расширяют круг долгосрочных инвесторов»,— заявляет он.

Впрочем, эксперты указывают, что после столь резкого скачка котировки ЕТН будет ожидать коррекция на фоне желания инвесторов зафиксировать прибыль. «Ближайший уровень, с которого может начаться снижение,— район $5 тыс., так как это сильный психологический барьер»,— считает IT-консультант по цифровым технологиям Роман Некрасов. По его мнению, если откат пойдет по мягкому сценарию, «поддержка в $4,2 тыс. станет первой остановкой, при более глубоком движении — $3,8 тыс.». Вместе с тем в случае негативного макроэкономического фона, например жестких заявлений ФРС, «котировки могут опуститься еще ниже, вплоть до уровня $3,4 тыс.», не исключает эксперт.

Андрей Ковалев