Нижегородское минимущества не смогло взыскать с НПАТ 20 млн рублей прибыли

Минимущества Нижегородской области проиграло очередной спор с АО «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» (НПАТ). В августе 2025 года Арбитражный суд Нижегородской области отказал ведомству в иске, указано в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Министерство пыталось взыскать 20,1 млн руб. прибыли, полученной предприятием в 2022 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее минимущества пыталось взыскать с транспортных предприятий, принадлежащих региону, более 200 млн руб. прибыли за 2023 год, включая почти 83 млн руб. с НПАТ. Однако суд установил, что расчетная чистая прибыль у предприятий сложилась в основном за счет субсидий из бюджета, отраженных как «прочие доходы», и отказал в исках.

Галина Шамберина