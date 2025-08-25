В Петербурге из-за отключения интернета выросла популярность справочной службы

В Санкт-Петербурге в период ограничения работы мобильного интернета количество звонков в телефонную справочную службу увеличилось в 20 раз, пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные «Ленсправки».

23 августа в справочную службу по номеру 007 поступило 1145 звонков. В другие дни в телефонную справочную поступает как правило 40-50 обращений в сутки.

В субботу Санкт-Петербург и Ленобласть атаковали беспилотники. Жителей предупреждали об «ухудшении качества мобильного интернета и связи». Утром в воскресенье БПЛА атаковали морской порт Усть-Луга.

