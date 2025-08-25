Правительство направит 2,5 млрд руб. на образовательные кредиты для студентов

Правительство дополнительно выделит более 2,5 млрд руб. на программу образовательных кредитов с господдержкой по ставке 3% годовых. За счет этих средств будет просубсидировано более 214 тыс. льготных кредитов для студентов. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете. «Президент (Владимир Путин.— “Ъ”) подчеркивал, что у молодых людей должна быть возможность получить профессию за счет образовательного кредита на максимально льготных условиях»,— приводит пресс-служба правительства слова господина Мишустина. По его словам, благодаря программе уже сотни тысяч россиян прошли обучение по желаемой специальности.

Взять кредит можно с 14 лет на получение среднего профессионального и высшего образования. Государство возмещает банкам разницу между льготной и рыночной ставками. Весь срок обучения и девять месяцев после окончания можно оплачивать только проценты по кредиту. Остальную часть займа нужно вернуть за 15 лет. Кредит разрешается погасить досрочно и без комиссии.

23 мая Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании платного высшего образования. Одна из поправок предполагает, что государство будет выдавать образовательные кредиты только на определенные направления. Ранее такого ограничения не существовало. Глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил, что в списке в первую очередь окажутся инженерные, педагогические и медицинские специальности.

