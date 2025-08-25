Суд в Петербурге оштрафовал ОАО «РЖД» за ненадлежащую эксплуатацию путей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга выписал ОАО «РЖД» штраф в 250 тыс. рублей за нарушения при эксплуатации железнодорожных путей. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Как установило надзорное ведомство, железнодорожные на перегоне Жарок-Посадниково в Киришском районе Ленинградской области ввели во временную эксплуатацию с нарушением установленного законом порядка.

Участок слишком долго находился во временной эксплуатации, в связи с чем Волховстроевский транспортный прокурор подал иск к ОАО «РЖД» с требованием перевести пути в постоянную эксплуатацию. Суд удовлетворил иск и оштрафовал компанию на 250 тыс. рублей по ч. 5 ст. 9.5 КоАП (нарушение порядка строительства, реконструкции, капремонта и ввода объекта капитального строительства).

Артемий Чулков