Двухэтажные поезда перевезли по ОЖД 2,1 млн пассажиров за семь месяцев

В январе-июле 2025 года двухэтажные поезда перевезли по Октябрьской железной дороге (ОЖД) 2,1 млн пассажиров, рассказали в пресс-службе филиала «РЖД».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток вырос на 4,4%.

Всего за семь месяцев с начала года доля двухэтажных поездов составила 15,9% от общего объема перевозок в дальнем следовании на ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что осенью количество поездов «Аврора» на ОЖД вырастет в два раза.

Артемий Чулков