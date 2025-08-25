ФСБ показала видео допроса женщины, задержанной в Крыму с бомбой в иконе

Россиянка, подозреваемая в подготовке убийства сотрудников ФСБ в Крыму с помощью заминированной иконы, раскаялась в содеянном. Ведомство показало видео ее допроса.

Женщина заявила, что «куратор» по видеосвязи провел ее к контрольно-пропускному пункту здания ФСБ в Симферополе. Она должна была передать посылку с иконой конкретному человеку. На КПП ее задержали.

«Я думаю, что это спецслужбы Украины. Я поддалась под их воздействие, в чем сильно раскаиваюсь»,— сказала женщина на допросе.

О ее задержании ФСБ сообщила сегодня. Подозреваемая — 54-летняя жительница Волгоградской области. У нее обнаружили православную икону, снабженную самодельным взрывным мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. В отношении подозреваемой возбудили дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.