Промышленность Алтайского края в июле не вернулась к росту

Результаты июля не изменили ситуацию в промышленности Алтайского края. Это следует из сообщения министерства промышленности и энергетики региона по итогам развития отрасли за семь месяцев 2025 года.

По данным министерства, индекс промышленного производства за январь-июль составил 96,8%. Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам первого полугодия этот показатель был равен 96,9%. В числе негативных факторов, определяющих падение промпроизводства, минпромэнерго называет снижение объемов выпуска продукции российскими крупными сборочными производствами, падение инвестиционной активности холдингов, рост себестоимости выпускаемой продукции и укрепление курса рубля.

«Ниже аналогичного уровня 2024 года продолжают оставаться такие отрасли, как производство прочих транспортных средств и оборудования (основной вклад вносит вагоностроение) — 75,7%, что связано со снижением количества регистрируемых новых вагонов со стороны РЖД»,— отметили в министерстве. На 4,8% сократилось производство кокса и нефтепродуктов.

Наибольший рост в Алтайском крае зафиксирован в добыче металлических руд (на 36,5%). Это показатель определяется разработкой Корбалихинского месторождения полиметаллов.

Валерий Лавский