Теннисистки Потапова и Блинкова вышли во второй круг US Open

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Анна Блинкова пробились во второй круг Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $90 млн.

Анастасия Потапова, занимающая 53-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла 302-ю ракетку мира китаянку Чжу Линь — 6:4, 4:6, 6:2. В матче второго круга россиянка сыграет против победительницы встречи между своей соотечественницей Миррой Андреевой и американкой Алисией Паркс.

Анна Блинкова (68-я в рейтинге) со счетом 6:3, 6:1 одержала победу над украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (80). Ее следующей соперницей станет прошлогодняя финалистка US Open — четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула.

Также из-за отказа соперницы во второй круг турнира вышла россиянка Полина Кудерметова (67). Во втором круге она встретится с лидером мирового рейтинга и действующей победительницей турнира Ариной Соболенко из Белоруссии. Свое выступление в женском одиночном разряде завершили россиянки Вероника Кудерметова (25) и Оксана Селехметьева (163), уступив индонезийке Джанис Тьен (149) и чешке Маркете Вондроусовой (60) соответственно.

Финал US Open в женском одиночном разряде пройдет 6 сентября.

Таисия Орлова