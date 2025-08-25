Уральца отправили в колонию по обвинению в даче взятки сотруднику ФСБ

Верх-Исетский районный суд отправил в колонию жителя Екатеринбурга, осужденного за передачу 120 тыс. руб. сотруднику ФСБ. Уральца судили по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий или бездействие), сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Суд установил, что 23 октября 2024 года обвиняемый лично передал сотруднику УФСБ России по Свердловской области взятку. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере пятикратной сумме взятки — 600 тыс. руб. Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, оспаривая его виновность в даче взятки, однако Свердловский областной суд оставил приговор в силе. При этом мера пресечения была ужесточена: домашний арест изменен на заключение под стражу. Приговор вступил в силу.

Ранее Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения оставил в силе приговор в отношении Хасана Сангинова, обвиняемого в даче взятки сотруднику УФСБ по Свердловской области в размере 90 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, деньги полагались за несообщение в органы МВД о выявленном нарушении миграционного законодательства.

Ирина Пичурина