Суд на Урале оставил в силе приговор по делу о даче взятки сотруднику ФСБ

Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения оставил в силе приговор в отношении Хасана Сангинова, обвиняемого в даче взятки сотруднику УФСБ по Свердловской области в размере 90 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, деньги полагались за несообщение в органы МВД о выявленном нарушении миграционного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, деньги Хасан Сангинов пытался передать сотруднику УФСБ в июле 2024 года. После этого в отношении него возбудили дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу). В феврале 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил Хасана Сангинова к 4 годам колонии общего режима.

С вынесенным приговором не согласился адвокат осужденного и подал апелляцию в Свердловский областной суд с требованием снизить назначенный срок. «В обоснование жалобы, анализируя установленные судом обстоятельства, адвокат приводит доводы о невиновности Сангинова. Указывает, согласно пояснениям Сангинова, денежные средства в сумме 90 тыс. руб. руб. из его рук выхватил сотрудник ФСБ», — говорится в апелляционном представлении, опубликованном на сайте суда.

Согласно документу, в основу обвинительного приговора легли признательные показания осужденного и понятых. Кроме того, по данным суда, во время диалога силовика и осужденного велась аудиофиксация, из которой следует, что Хасан Сангинов предлагает и передает взятку.

Суд, рассмотрев доводы защиты и гособвинения, отказал в удовлетворении жалобы защитника и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Мария Шараева