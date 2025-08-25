Депутату Курултая Башкирии Алексею Локотченко продлили арест

Советский райсуд Уфы оставил под арестом до 30 сентября депутата Курултая республики Алексея Локотченко, сообщает «РБК Уфа». Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как полагает следствие, директор юридической компании «РСК» Алексей Локотченко предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, которая обвинялась в незаконной банковской деятельности, освободиться от уголовного преследования, заключив контракт на военную службу. За фиктивное зачисление в добровольческий отряд он попросил у нее 10,2 млн руб. якобы для передачи должностным лицам Минобороны России. Депутат, не раз посещавший зону проведения СВО, привлек в качестве посредника своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». Во время передачи первой части суммы в размере 5,2 млн руб. с поличным задержали сначала посредника, а затем и самого депутата.

Алексей Локотченко не признает вину. Ранее он участвовал в СВО, получил ранение.

Олег Вахитов