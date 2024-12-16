В Уфе арестовали депутата Курултая Алексея Локотченко

Советский райсуд Уфы арестовал до 30 января 2025 года депутата Курултая 29-летнего Алексея Локотченко. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщил «РБК-Уфа». Подробности уголовного дела пока не раскрываются.

Алексей Локотченко отправился на СВО в феврале этого года. Служил командиром артиллерийского расчета, затем был назначен командиром взвода. По информации издания, во время задержания он был в отпуске.

«Вы знаете меня как надежного человека, всегда готового придти на помощь гражданам и патриота своей страны, который не задумываясь отдал бы жизнь за Россию,— написал господин Локотченко сегодня во «Вконтакте». — То, что вы сегодня увидите в СМИ, сделано с целью скомпрометировать и очернить меня, и не имеет ничего общего с реальностью. Я верю, что люди, которые знают и поддерживают меня, не пойдут на поводу у этих провокаций».

Венера Хисамова