Разворотное кольцо у «РИО» будет строить ярославская компания

В Ярославле контракт на строительство временного разворотного кольца трамвая у ТЦ «РИО» подпишут с местным ООО «Волга». Соответствующие данные размещены в системе «ЕИС Закупки».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Стоимость контракта составит 4,6 млн руб. Строительство нужно завершить до 15 сентября. Напомним, что разворотное кольцо позволит обеспечить бесперебойное движение трамваев в Дзержинском районе во время ремонта путепроводов на проспекте Октября.

ООО «Волга» зарегистрировано в Ярославле, уставной капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, доходы в 2024 составили 44,6 млн руб.

Алла Чижова