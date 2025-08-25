В Свердловской области банк оштрафовали за 170 звонков клиенту по поводу долга

В Свердловской области оштрафовали банк, который за два месяца более 170 раз позвонил и написал клиенту с требованием вернуть долг по кредиту. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Житель Дегтярска Свердловской области обратился с заявлением в ФССП. По итогам проверки специалисты службы пришли к выводу, что банк нарушил закон о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату задолженности.

«Также предоставленная банком информация не совпадала с детализацией телефонных соединений,— говорится в заявлении, — что указывает на попытку сокрытия состава административного правонарушения». Сумма штрафа составила 100 тыс. руб. Он уже погашен, говорится в пресс-релизе.

