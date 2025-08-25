Украина и Литва договорились о совместном производстве оружия

Министры обороны Украины Денис Шмыгаль и Литвы Довиле Шакалене подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции.

Как написал глава украинского Минобороны в Telegram-канале, соглашение подписано по итогам визита госпожи Шакалене в Киев. По его словам, «документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями».

24 августа в Киеве прошел форум по сотрудничеству в области обороны (Defence Cooperation Forum), на котором присутствовали министры обороны Дании, Канады, Латвии, Литвы и Румынии, а также представители Великобритании, Эстонии, Чехии, ЕС и НАТО. Власти Украины подписали соглашение о совместном производстве оружия с Швецией, Канадой и Данией.

