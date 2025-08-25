В Ярославле перевозчик пытается вернуть последнее маршрутное такси

В Ярославле ООО «Альянс Авто» пытается через суд оспорить отмену маршрутного такси № 97 «14-й микрорайон» – «Улица Большие Полянки». Соответствующий иск был подан в арбитражный суд региона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 20 августа маршрутка перестала ходить в связи с окончанием срока действия свидетельства на право перевозок пассажиров.

Сам перевозчик уверен, что потребность населения в данном маршруте не утрачена. «Альянс Авто» в суде хочет добиться признания приказа областного министерства транспорта об отмене маршрута недействительным. Также перевозчик оспаривает отказ в продлении срока действия свидетельства на право перевозок пассажиров.

Заявление ООО «Альянс Авто» принято к рассмотрению. Компания также добивалась приостановления действия приказа до рассмотрения иска по существу в качестве обеспечительной меры, однако суд в этом отказал.

Напомним, что в профильном министерстве анонсировали закупку четырех дополнительных автобусов большого класса для маршрута № 97с «Фабрика «Красный перевал» – «Улица Большие Полянки», который должен заменить отмененный маршрут.

Алла Чижова