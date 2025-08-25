В Segezha Group сменился вице-президент по финансам и инвестициям

Лесопромышленный холдинг Segezha Group сменил вице-президента по финансам и инвестициям. Новым CFO группы назначен Дмитрий Муз, сообщает «Интерфакс».

Господин Муз до этого работал в ГК «Римера» (бывший нефтесервисный дивизион АО «Челябинский трубопрокатный завод»), где отвечал за корпоративные финансы. Предыдущий вице-президент Segezha Антон Рожков пробыл в компании чуть больше года, с апреля 2024 года.

В июне Segezha Group завершила размещение дополнительных акций. От ключевого акционера АФК «Система», ряда банков-кредиторов и внешних инвесторов группа привлекла 113 млрд руб. вместо планировавшегося 101 млрд руб., которые пойдут на погашение кредитов. Это позволит Segezha Group сократить долг в три раза, до 60 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Segezha Group нарубила инвестиции».