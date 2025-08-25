Для обмана россиян мошенники начали активно использовать приложение Google Meet. Об этом предупредили в МВД. Там считают, что сервис стал основным каналом связи злоумышленников, а FaceTime и национальный мессенджер Max они используют только для отдельных схем. Небезопасным сервис для звонков от Google назвали и в Госдуме. 22 августа российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к платформе. При этом примерно в то же самое время у многих перестали открываться «Госуслуги». В Минцифры заявили, что это произошло из-за DDoS-атаки. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о положении соцсетей и мессенджеров в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

История с блокировкой голосовых функций в иностранных мессенджерах выявила любопытный нюанс: формально они считаются «средствами переписки», но фактически давно заменили привычную телефонную связь. Сейчас пользователи пытаются найти адекватные замены, но, судя по всему, чиновники приняли однозначное решение пересадить страну на мессенджер Max и пресекать любые отклонения от этого курса.

Двигаться к намеченной цели будут двумя путями: борьбой с альтернативами и масштабной PR-кампанией, к которой подключили даже силовые ведомства. Так, в ФСБ заявили, что украинские спецслужбы используют западные сервисы для «вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность». По мнению ведомства, пользуясь доверчивостью граждан, вербовщики заставляют их совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.

Иными словами, если россиянин не хочет стать жертвой мошенников, а заодно угодить за решетку, пользоваться нужно только отечественным продуктом. Вот только непонятно, что делать, когда все то же самое случается посредством Max или даже обычной сотовой связи. А ведь именно так теперь и происходит. Каждый день пресса сообщает об очередных сотнях тысяч, а то и миллионах рублей, отданных неизвестным, которые представлялись сотрудниками банков, полиции или других структур. Более того, в некоторых случаях мошенники сначала выходили на жертв через западные сервисы, а затем настоятельно требовали установить Max, где и производился окончательный «развод» на деньги. И все это под соусом «безопасного национального мессенджера».

За что боролись, на то и напоролись, одним словом. Впрочем, отступать перед трудностями не наш подход, и уже через неделю рунет, а особенно московских и петербуржских пользователей, ожидает новое масштабное потрясение. Согласно принятому закону, с 1 сентября вступит в силу запрет на рекламу в соцсетях, принадлежащих компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). В первую очередь речь идет об Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

За минувшие три года аудитория сервиса в России заметно сократилась, но в Москве каждый четвертый житель, а в Санкт-Петербурге каждый пятый остается активным пользователем этой «запрещенки». Соответственно, малый и средний бизнес, ориентированный на аудиторию двух столиц, продолжает рекламировать и продвигать свои товары именно там. Согласно оценкам, только у блогеров объем рекламы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в 2024 году превысил 11 млрд руб. Что произойдет со всем этим пиршеством торговли на следующей неделе, сказать сложно.

Но уже ясно, что часть бизнеса уйдет в серую зону, а вместо проверенных игроков появится масса мошенников. Они всегда приходят туда, откуда по приказу уходит прозрачная и выстроенная годами экосистема торговли и рекламы. А с другой стороны, может, и неплохо. У нас же есть с десяток аналогов или, как их называют, «убийц» Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Вот только дела у них идут пока весьма посредственно. Зато теперь можно назначить одну из них «национальной сетью фотографий», и дальнейший успех практически гарантирован законом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Михаил Гуревич