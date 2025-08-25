Дорожные ограничения 25 августа начали действовать в четырех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных дорожных ограничениях, которые начинают действовать с понедельника, 25 августа. Они вводятся в четырех районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В частности, в Красногвардейском районе с 25 по 31 августа в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по Заневскому проспекту — на участке от моста Александра Невского до улицы Стахановцев.

На срок до 7 октября в том же районе ограничения будут действовать при движении по проспекту Энергетиков — от Большой Пороховской улицы до д. 65 корп. 1 по Заневскому проспекту. СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства» проведет в этой локации работы по ремонту дорожного покрытия.

В Невском районе с 25 августа по 1 сентября из-за производства работ по строительству газопровода движение окажется ограничено по Дороге к станции Нева у дома 70.

С 25 августа по 10 октября в связи с прокладкой инженерных сетей движение ограничат на Октябрьской набережной — от Ультрамариновой до Зольной улицы.

В Приморском районе с 25 по 29 августа из-за работ по размещению временных ограждений ограничивается движение транспорта по улице Марка Галлая у дома 17 корпус 1 по Коломяжскому проспекту.

В Курортном районе на период с 25 августа по 6 сентября ограничения вводятся при движении по Скандинавскому путепроводу на 45 км автодороги Санкт Петербург — КПП «Торфяновка». Там будут менять дорожное покрытие.

С 25 по 28 августа для обеспечения ремонта дорожного покрытия Офицерского моста движение будет также ограничено через озеро Сестрорецкий Разлив в городе Сестрорецк.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по внешнему кольцу КАД в районе порта Бронка перекрыли до 4 ноября.

Андрей Цедрик