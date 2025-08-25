Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
При обстреле белгородского Шебекино ранен мирный житель

Город Шебекино с утра подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал мирный житель.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями. Также были повреждены фасад и остекление многоквартирного дома и три автомобиля.

Вчера вечером четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область. В регионе введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.

