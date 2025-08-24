Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Четыре жителя Белгородской области были ранены в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе Валуйки мужчина и женщина получили баротравмы и осколочные ранения. В селе Солоти Валуйского округа водитель автобуса получил множественные осколочные ранения. Еще один мужчина пострадал в Борисовском районе, когда FPV-дрон атаковал его автомобиль. Всех раненых доставили в больницы.

Беспилотники также повредили инфраструктуру: в Валуйках и Валуйском округе пострадали машины, дом и магазин; в Борисовском районе уничтожен и поврежден автомобили, выбиты окна и посечены фасады дома; в Грайворонском округе повреждены заборы, машины, загорелся соцобъект в Мокрой Орловке; в Бессоновке пострадали квартиры и автомобили; в Шебекинском, Краснояружском и Ракитянском районах — постройки и машины. В Репяховке атакован храм, повреждены фасад и остекление.